Рязанская область внедрит партийный контроль за исполнением нацпроектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Партийный контроль может быть эффективным инструментом для того, чтобы отслеживать реализацию различных проектов, в том числе национальных. Рязанская область планирует внедрять партийный контроль как постоянный институт, сообщил глава региона Николай Любимов в ходе съезда партии "Единая Россия".

Ранее на съезде первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, губернаторы со следующего года будут нести персональную ответственность за выполнение нацпроектов.

"Партийный контроль, я считаю, может быть очень эффективным инструментом реализации и нацпроектов, и любых других. Мы договорились с нашими депутатами, что это действительно будет постоянно действующий инструмент, я бы даже сказал - институт", - добавил он.

Любимов отметил, что контроль необходимо устанавливать не только над чиновниками и членами партии, но и над подрядчиками, которые выполняют конкретные работы при реализации нацпроектов. При этом, по мнению губернатора, нужны новые инструменты воздействия на них.

"Я бы, во-первых, механизмы контроля и ответственности усилил - именно по работе с бюджетными средствами. В остальном же бизнес правильно говорит, что нужно снижать контрольную нагрузку", - сказал он.

Губернатор также предложил создать горизонтальные команды для контроля нацпроектов.

"Я бы вообще предложил для того, чтобы связь была постоянной, проектные команды создавать горизонтальные - федерального, регионального уровня, бизнес, если необходимо, еще какие-то участники. Сейчас все это делается легко: сейчас видеосвязь, коммуницировать просто - не надо в Москве постоянно встречаться или в регион постоянно съездить - все очень прозрачно и просто делается", - сказал он.

По его словам, ведение проектов в федеральных министерствах бывает формализовано. Любимов считает, что постоянное наблюдение специалистов за проектами позволило бы вывести их на новый уровень.