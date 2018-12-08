Посольство РФ в Лондоне: у британской дипломатии нет своего голоса по ситуации в Сирии

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Реакция официального Лондона на химическую атаку в сирийском городе Алеппо говорит о том, что у британской дипломатии нет своего голоса по ситуации в Сирии. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь посольства РФ в британской столице в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление представителя МИД Соединенного Королевства.

"Заявление пресс-секретаря Форин Офиса опубликовано одновременно с заявлением Госдепартамента и по сути повторяет его. Жаль, что у британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по целому ряду международных проблем, включая ситуацию в Сирии", - сказал российский дипломат.

По его словам, в течение двух недель МИД Великобритании никак не комментировал происшествие в Алеппо. И только когда появилась реальная вероятность его расследования силами Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Лондон отреагировал, предприняв "неуклюжую попытку обелить виновных". "Налицо стремление предвосхитить выводы экспертов, направив их работу в политически выгодном США и их британским союзникам направлении. Считаем недостойными подобные методы давления на международные структуры", - добавил пресс-секретарь посольства.

Он подчеркнул, что "как по форме, так и по содержанию заявление составлено в худших традициях, взятых в последнее время на вооружение британской дипломатией", среди которых были названы "отсутствие даже попыток предъявить общественности какие-либо доказательства заявляемых "фактов", опора на малозначимые выражения "вероятно", "весьма вероятно" и "крайне маловероятно".

Российский дипломат также напомнил о том, что произошло в Алеппо. По его словам, 24 ноября террористы группировки "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) из Идлибской зоны деэскалации обстреляли жилые кварталы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. В результате с симптомами острого химического отравления были госпитализированы 73 человека.

"В связи с обстрелами правительство Сирии направило обращения на имя Генсекретаря ООН и Гендиректора ОЗХО с призывом безотлагательно расследовать инцидент. Первая группа экспертов ОЗХО приступила к работе", - добавил дипломат.

Реакция Лондона вслед за Вашингтоном

Вечером в пятницу Великобритания вслед за Соединенными Штатами подвергла сомнению факт химической атаки боевиков 24 ноября в окрестностях Алеппо. В распространенном вечером заявлении британский МИД подчеркнул необходимость сбора дополнительной информации для того, чтобы составить более подробную картину произошедшего. В тот же день заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино распространил заявление, в котором говорится, что Сирия и РФ "ложно обвинили оппозицию и экстремистские группировки [Сирии] в проведении атаки с применением хлора". По его словам, у Вашингтона "имеется информация, указывающая на то, что российский и сирийский персонал был вовлечен в инцидент с применением слезоточивого газа" в Алеппо.

Минобороны РФ 7 декабря заявило, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами. Кроме того, в оборонном ведомстве указали на то, что заявление Госдепартамента о фальсификации применения в Алеппо отравляющих веществ террористами является попыткой грубого давления на ОЗХО с целью сорвать расследование инцидента.