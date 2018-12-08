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Кризис в Сирии

Боевики в Сирии в течение суток обстреливали провинции Латакия, Хама и Алеппо

Генерал-лейтенан Сергей Соломатин отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Боевики из идлибской зоны деэскалации в Сирии в течение суток несколько раз обстреливали провинции Латакия, Хама и Алеппо, а также окраины города Алеппо. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенан Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама, Алеппо, а также двух районов города Алеппо ", - сказал Соломатин.

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не проводили гуманитарных акций.

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