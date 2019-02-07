Главы МИД РФ, Ирана и Турции могут провести встречу на полях саммита в Сочи

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции могут провести отдельную встречу на полях саммита в астанинском формате в Сочи. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"14 февраля в Сочи состоится очередной саммит в астанинском формате, - сказала она. - В этой связи не исключаю контактов глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции".

По словам Захаровой, "если такая встреча состоится, то предоставится дополнительная возможность обсудить комплекс проблем сирийского урегулирования в развитии достигаемых лидерами стран "астанинской тройки" договоренностей".