Глава МИД Лесото в феврале посетит Россию впервые в истории двусторонних отношений

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международных отношений Лесото Лесего Макготи 12-14 февраля посетит Россию с первым в истории двусторонних отношений рабочим визитом и обсудит с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым перспективы взаимодействия двух стран. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12-14 февраля министр иностранных дел и международных отношений королевства Лесото посетит РФ с рабочим визитом, - сказала Захарова. - Это будет первый визит за всю историю двусторонних отношений".

По словам дипломата, переговоры Макготи и Лаврова пройдут 13 февраля в Сочи.

"Предусматривается обсуждение перспектив взаимодействия Москвы и Масеру [столицы Лесото] по совместному освоению природных ресурсов Лесото, внедрение в этой стране передовых разработок в различных областях, подготовки профессиональных кадров Лесото в вузах России, - информировала официальный представитель российского дипломатического ведомства. - Состоится также обмен мнениями по глобальной и региональной повестке дня, включая участие РФ в международных усилиях по урегулированию конфликтов и кризисов в Африке и обеспечению устойчивого социально-экономического развития стран континента".