{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Лесото в феврале посетит Россию впервые в истории двусторонних отношений

Переговоры Лесего Макготи и министра иностранных дел Сергея Лаврова пройдут 13 февраля в Сочи

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международных отношений Лесото Лесего Макготи 12-14 февраля посетит Россию с первым в истории двусторонних отношений рабочим визитом и обсудит с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым перспективы взаимодействия двух стран. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12-14 февраля министр иностранных дел и международных отношений королевства Лесото посетит РФ с рабочим визитом, - сказала Захарова. - Это будет первый визит за всю историю двусторонних отношений".

По словам дипломата, переговоры Макготи и Лаврова пройдут 13 февраля в Сочи.

"Предусматривается обсуждение перспектив взаимодействия Москвы и Масеру [столицы Лесото] по совместному освоению природных ресурсов Лесото, внедрение в этой стране передовых разработок в различных областях, подготовки профессиональных кадров Лесото в вузах России, - информировала официальный представитель российского дипломатического ведомства. - Состоится также обмен мнениями по глобальной и региональной повестке дня, включая участие РФ в международных усилиях по урегулированию конфликтов и кризисов в Африке и обеспечению устойчивого социально-экономического развития стран континента".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЛесотоРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Косачев считает, что закон о курсе Украины в ЕС и НАТО - предвыборный акт "назло России"
Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что пиар-эффект от предоставления безвиза украинцам в ЕС давно исчерпан, а нового предложить пока нечего
Читать полностью