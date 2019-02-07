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Кризис в Сирии

Захарова: РФ рассчитывает на выполнение Турцией обязательств по зоне деэскалации в Идлибе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва рассчитывает, что Анкара активизирует усилия, чтобы в конечном счете переломить ситуацию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва надеется, что Анкара полностью выполнит взятые на себя обязательства по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, включая создание демилитаризованной зоны. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учетом крайне сложной обстановки в идлибской зоне деэскалации рассчитываем, что наши турецкие партнеры активизируют усилия, чтобы в конечном счете переломить ситуацию и полностью выполнить взятые на себя обязательства в рамках сочинских договоренностей по Идлибу от 17 сентября 2018 года, включая создание демилитаризованной зоны", - сказала дипломат.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
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