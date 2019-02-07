Захарова: ситуация в Косове должна оставаться в центре внимания Совбеза ООН

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Положение в непризнанном Косове должно находиться в центре внимания Совета Безопасности ООН. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Косова Рамуша Харадиная о прекращении коммуникации с миссией ООН в крае.

"Исходим из того, что положение в Косове должно на систематической основе находиться в центре внимание Совета Безопасности ООН", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Приштина продолжает провокационную линию, направленную на подрыв стабильности и безопасности на Балканах. "Введенные в ноябре прошлого года стопроцентные пошлины в отношении товаров из центральной части Сербии и Боснии и Герцеговины серьезно осложнили снабжение косовских сербов. Эти меры явно направлены на продолжение политики антисербских этнических чисток и, конечно, выдавливание сербского населения. В дополнение к этому Харадинай 6 февраля заявил, что впредь отказывается контактировать с миссией ООН в Косове, которая якобы необъективно оценивает ситуацию в крае", - констатировала она.

Дипломат обратила внимание, что ЕС, который имеет мандат ООН на посредничество в диалоге между Белградом и Приштиной, потерял способность влиять на ситуацию. "На этом фоне обращает на себя внимание ответственная и взвешенная позиция Белграда, который подчеркивает готовность вернуться к диалогу, когда так называемый косовский премьер отзовет свои неприемлемые решения. Я хотела бы также подчеркнуть, что Сербия пока ответных мер не принимала", - указала она.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Решение Приштины вызвало протесты сербского населения на севере края. Позднее правительство Косова приняло решение расширить 100-процентные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства.