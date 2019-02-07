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Захарова: у России нет намерений влиять на избирательный процесс в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия исходит из того, что предстоящее голосование должно быть проведено честно и прозрачно

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательный процесс в Молдавии. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На фоне стартовавшей кампании по выборам в молдавский парламент участились выпады некоторых политиков в адрес России. В частности, наша страна обвиняется во вмешательстве в избирательный процесс, в попытках повлиять на результаты голосования, - сказала дипломат. - Категорически отвергаем подобного рода размышления. Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательный процесс в Молдавии".

"Авторы подобных инсинуаций не удосуживаются даже предоставить какие-либо доказательства, действуя по традиционной схеме Вашингтона и западных стран", - добавила она.

По ее словам, "Россия исходит из того, что предстоящее голосование должно быть проведено в строгом соответствии с общепризнанными стандартами демократических выборов, то есть честно и прозрачно".

Избирательная кампания в Молдавии стартовала 25 января, выборы в парламент пройдут 24 февраля.

Теги
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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