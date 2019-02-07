Россия и Иран в скором времени проведут консультации по информационной проблематике

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия и Иран договорились о проведении в ближайшее время консультаций по информационной проблематике. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"В ближайшее время, по крайней мере у нас есть договоренность с иранской стороной, мы проведем консультации по информационной проблематике, - сказала она. - Пока не хочу называть конкретную дату и место проведения [консультаций]. Все находится в проработке, но такая договоренность есть".