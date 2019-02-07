Карасин: заявления Киева о недопуске наблюдателей из РФ одиозны и нелепы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заявления официального Киева о возможном недопуске наблюдателей от РФ на выборы президента Украины нарушают нормы международного общения. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

"Это нарушение существующих норм международного общения. Когда какими-то односторонними решениями препятствуют исполнению нормальных международных функций международных организаций, которые призваны организовывать наблюдение за всеми без исключения выборами. Звучит это одиозно, нелепо. Мы будем по-прежнему настаивать на том, чтобы законные права суверенных государств, которые имеют право на направление своих представителей в наблюдательные миссии, были соблюдены", - сказал он.

Ранее в четверг Верховная рада одобрила закон, согласно которому наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено [в качестве наблюдателя] государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом".

В январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не допустит россиян в качестве наблюдателей на выборы президента. Он направил по этому поводу письмо в адрес директора БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. В бюро на это ответили, что намерены действовать в соответствии с установленными нормами и принципами, которые заложены в документах ОБСЕ и подтверждены практикой электоральных наблюдений. При этом Россия заявила, что готова направить своих наблюдателей и рассчитывает, что украинское руководство допустит их в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта.