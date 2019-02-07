Нижегородские общественники создали комиссию для выбора министра соцполитики региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Представители общественности Нижегородской области выбрали комиссию для определения кандидатуры будущего министра социальной политики региона. Об этом сообщил в четверг губернатор Глеб Никитин, подводя итоги состоявшегося в регионе круглого стола, посвященного отборочным процедурам на вакантный в местном правительстве министерский пост.

"Нижегородские общественники выбрали из своего состава пять человек - это те люди, которые постоянно взаимодействуют с многодетными семьями, старшим поколением, людьми с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Никитин. Он выразил уверенность, что профессионалы в своем деле подойдут к отбору кандидатур на пост министра соцполитики также ответственно и неравнодушно, как и к своей работе с социально незащищенными группами жителей.

В рамках дискуссии представители социальной сферы обратили особое внимание на компетенции, которыми, по их мнению, должен обладать будущий чиновник. Среди них - умение слушать и слышать людей, обращающихся за помощью, и способность к формированию неравнодушной команды как в самом ведомстве, так и на местах. Будущий министр, уверены специалисты, также должен быть открытым, сопереживающим, готовым в постоянном режиме взаимодействовать с представителями общественности, выстроить системную работу в этом направлении.

"Наша с вами сфера - самая уязвимая, в ней нет неважных направлений", - сказал в свою очередь заместитель губернатора Андрей Гнеушев. Он добавил, что жители области также оставляют свои социальные идеи - наказы будущему министру - на региональном портале "Команда правительства". Этих наказов, по данным Гнеушева, уже свыше 250, и каждый будет проанализирован и взят в работу.

А заместитель губернатора Андрей Бетин напомнил собравшимся, что регистрация кандидатов на пост министра соцполитики продлится до 14 февраля. "На сегодняшний день на пост претендуют 25 человек, пока все они из Нижегородской области, что несколько неожиданно - на предыдущих конкурсах были кандидаты и из других регионов", - рассказал он.

Презентация программы "Команда правительства" состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками, как отметил Никитин, могут стать граждане России в возрасте от 21 года с высшим образованием и отсутствием судимости.