Матвиенко заявила о росте риска возникновения конфликтов в отношениях между странами

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уровень напряженности в мире в настоящее время является одним из самых высоких со времен окончания Второй мировой войны, растет потенциал конфликтности в отношениях между странами, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мир переживает период скачка напряженности. Она сегодня одна из самых высоких со времен окончания Второй мировой войны, растет потенциал конфликтности в межгосударственных отношениях", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

Спикер добавила, что причина роста этого потенциала в "игнорировании Западом непреложного факта, что идет формирование нового, многополярного мирового порядка". По словам Матвиенко, в мире сейчас появляются все новые центры технологической, экономической, военной мощи, в частности, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. На долю данного объединения, как подчеркнула спикер, уже сейчас приходится около 60% мировой экономики. Она заявила, что все более значимую роль играют БРИКС, ШОС, ЕАЭС и другие региональные объединения.

"Необратимость процесса очевидна. Однако ряд государств пытаются противодействовать ему, сохранить свою гегемонию. Для этого целенаправленно разрушают систему международного права, ослабляют межгосударственные институты, пускают в ход силовые, экономические, пропагандистские инструменты, развязывают торговые войны", - считает Матвиенко, добавляя, что особая активность проявляется в отношении России, в частности, вводятся экономические санкции, провоцируется нестабильность на постсоветском пространстве, разжигаются антироссийские настроения.

Спикер также напомнила о решении США приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она уверена, что действия Соединенных Штатов привели к тому, что международный режим контроля над вооружениями оказался на грани полного развала. Матвиенко подчеркнула, что зеркальный ответ РФ по ДРСМД не преследует цель развернуть гонку вооружений. Спикер заявила, что поддержание должного уровня безопасности России и ее граждан "в возникшей ситуации будет обеспечиваться принятием мер военно-технического характера в рамках средств оборонных статей федерального бюджета".