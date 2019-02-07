Небензя заявил, что США содействуют наращиванию поставок оружия военным в Косове

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Наращивание поставок оружия и техники военным в Косове происходит при содействии США и ряда стран НАТО. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"При содействии США и ряда стран НАТО ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка им оружия и техники. Гарантий, что так называемые "вооруженные силы" Косово, состоящие во многом из террористов "Освободительной армии Косово", не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края, никто не даст", - констатировал Небензя.

Он акцентировал внимание на том, что решение о трансформации Сил безопасности в полноценную косовскую "армию" представляет собой грубое нарушение положения резолюции СБ ООН 1244. "Она содержит абсолютно четкое требование о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев и допускает нахождение на территории Косово исключительно многонациональных контингентов под международным контролем. Исходя из этой логики, если Приштина создает вооруженные силы, СДК [Миссия НАТО в Косове KFOR - "Силы для Косова", СДК] должны будут их разоружить. Но, напротив, те, кто должен этому препятствовать, всеми силами этому способствуют и поощряют создание "армии", - заявил российский дипломат.

"Западные кураторы пытаются обелить Приштину, толкуя, что решение-де не меняет сути Сил безопасности Косово. На деле речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов, а главное - подмене существа этой структуры, до последнего времени выполнявшей функции гражданской обороны", - предупредил Небензя.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а 14 декабря парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Ожидается, что армия непризнанного образования будет состоять из 5 тыс. военнослужащих, еще 3 тыс. будут в резерве. Предполагается, что в составе вооруженных сил будут присутствовать артиллерия, войска ПВО, а также биологической и химической защиты.