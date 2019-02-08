Эксперт: вопрос участия россиян в миссии ОБСЕ на выборах на Украине окончательно не решен

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Два представителя России могут войти в долгосрочную миссию наблюдения Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) на выборах президента Украины, но вопрос окончательно еще не решен из-за позиции Киева по недопуску российских наблюдателей. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила со ссылкой на неназванный источник, что 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из РОИИП прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.

"Есть определенная процедура БДИПЧ, сейчас идет набор долгосрочных наблюдателей. Речь идет о двух квотах со стороны РФ", - сказал Борисов в ответ на просьбу прокомментировать информацию "Коммерсанта".

Глава РОИИП пояснил, что 11 февраля - это дата планового прибытия на Украину долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

"Но регулирование границы - это прерогатива государства, аккредитация наблюдателей - это прерогатива ЦИК Украины. Вопрос не решен на сегодняшний день", - подчеркнул Борисов.

Эксперт отметил, что "последнее слово в рамках "допустят - не допустят" остается за киевскими властями". Россия со своей стороны полностью выполнила все обязательства по участию в международных мониторинговых миссиях. По мнению Борисова, в своем решении не допускать представителей РФ до наблюдения за выборами "Киев идет против общей тенденции развития демократии и верховенства права".

Российская квота

Борисов напомнил, что заявленная численность миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины составляет 700 человек.

"Российская квота - до 15%, то есть порядка 100 человек Россия может направить в помощь развития верховенства права и прав человека. Но Киев сегодня полностью игнорирует свои международные обязательства", - сказал он.

Глава РОИИП проинформировал, что в дальнейшем будет объявлен набор в краткосрочную миссию наблюдения БДИПЧ, в которую тоже поданы документы со стороны специалистов от РФ.

"Эта миссия ориентировочно будет выезжать 24-25 марта. Но вопрос [участия в ней россиян] до конца не ясен", - заключил эксперт.

Запрет для российских наблюдателей

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Центральная избирательная комиссия Украины 31 декабря 2018 года - в день начала кампании по выборам президента страны - ликвидировала все пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Из постановления ЦИК следует, что граждане Украины, которые въехали на территорию России, в день голосования смогут реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Кроме того, законодательно Верховная рада 7 февраля запретила въезд в страну российским наблюдателям. В свою очередь действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что подход Украины относительно наблюдателей от РФ не отвечает принципам ОБСЕ.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял ранее, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.