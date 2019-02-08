Лавров: Россия нацелена на развитие всестороннего сотрудничества с Таиландом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия готова развивать сотрудничество с Таиландом в различных областях, включая диалог в сфере безопасности. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии встречи с таиландским коллегой Доном Праматвинаем.

"Мы очень дорожим дружбой с Таиландом, нашим давним партнером в Юго-Восточной Азии. У нас весьма насыщенный политический диалог на всех уровнях сотрудничества: в области безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной сферах. Мы готовы продвигать это взаимодействие и дальше", - сказал он.

Лавров добавил, что на сегодняшней встрече стороны обсудят взаимодействие по международным вопросам, включая тематику Азиатско-Тихоокеанского региона. "Это особенно полезно с учетом председательства Таиланда в АСЕАН [Ассоциации государств Юго-Восточной Азии] на данном этапе", - подчеркнул глава МИД России.