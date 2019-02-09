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Кризис в Сирии

Боевики обстреляли населенный пункт в провинции Алеппо

В российском Центре по примирению враждующих сторон также сообщили об акциях протеста местных жителей в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор с требованием вывести войска возглавляемой США коалиции из Сирии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Боевики из идлибской зоны деэскалации в течение минувших суток обстреляли населенный пункт в провинции Алеппо. Об этом в субботу сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрел населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо", - сказал он.

Соломатин также сообщил, что в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор продолжаются акции протеста местных жителей, требующих вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции. "Так, в провинции Ракка за прошедшие сутки зафиксированы митинги в населенных пунктах Абу-Хаммад и Хавиджет-Шиан", - добавил он.

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