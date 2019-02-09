Посол РФ: США нацелились на слом мировой архитектуры контроля над вооружениями

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Борис Макаров/. Соединенные Штаты нацелились на слом всей архитектуры контроля над вооружениями, преследуя иллюзорную идею добиться глобального военного доминирования. Об этом заявил в субботу посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Такие попытки нереализуемы"

"Американцы нацелены на слом всей архитектуры контроля над вооружениями, долгие годы создаваемой между двумя нашими странами", - отметил дипломат в интервью ТАСС, данном в канун Дня дипломатического работника. "Видим в этом стремление развязать себе руки с иллюзорной идеей добиться глобального военного доминирования", - подчеркнул Антонов. "Надо прямо сказать: такие попытки нереализуемы", - предупредил посол.

В связи с этим он напомнил, что президент России Владимир Путин уже "дал четкие и ясные ориентиры для Министерства обороны в плане защиты национальных интересов, предотвращения слома стратегического паритета". "Российские меры незатратны, не предполагают втягивания в гонку вооружений и одновременно позволяют сохранить военно-стратегический баланс", - заверил Антонов. Он является одним из крупнейших мировых специалистов в сфере контроля над вооружениями и разоружения.

Как указал Антонов, действия Вашингтона особенно опасны еще и потому, что сказываются на стратегической стабильности в целом, а не только на отношениях с Москвой. "Российско-американские отношения в этой области всегда определяли вектор стратегической стабильности, учитывались другими государствами в выстраивании своей политики в области безопасности, служили ориентиром в укреплении режима нераспространения", - констатировал посол.

Заведомо неприемлемые требования

По оценке Антонова, "ситуация вокруг ДРСМД критическая". "Россия сделала все для того, чтобы спасти ДРСМД. Наше Министерство обороны предложило беспрецедентные, выходящие за рамки положений договора меры транспарентности. Мы предлагали вести разговор профессионально, без обращения к СМИ", - сказал дипломат.

По его словам, шаги Вашингтона показывают, что США изначально собирались ломать ДРСМД и не планировали приходить по этому вопросу к компромиссу с Россией. "<...> Все наши предложения были отвергнуты. Очевидно, что в Вашингтоне принято принципиальное решение в отношении ДРСМД. Нам выдвигают заведомо неприемлемые ультиматумы, пытаясь голословно обвинить Россию в нарушении положений этого соглашения", - указал дипломат.

"С развалом этого договора у нас останется лишь ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС), перспективы которого тоже неясны", - добавил Антонов.

Он заострил внимание на том, что к США есть целый ряд вопросов по поводу выполнения условий ДРСМД. "Мир знает об американских нарушениях договора о РСМД, сомнений здесь никаких нет", - убежден посол.

"Достаточно напомнить о пусковых установках Мk 41, развернутых в Румынии и запланированных к развертыванию в 2020 году в Польше. Уже появились планы по созданию аналогичного потенциала в Японии. А есть еще и другие нарушения: использование баллистических ракет-мишеней, аналогичных по характеристикам ракетам средней и меньшей дальности, и беспилотных летательных аппаратов, полностью соответствующих содержащемуся в договоре [ДРСМД] определению термина "крылатая ракета наземного базирования", - продолжал Антонов.

Дипломат допустил, что практические работы по созданию ракет, запрещенных ДРСМД, могут быть начаты в США достаточно скоро.

"Если посмотреть на последние заявления представителей Госдепартамента и минобороны США, складывается впечатление, что практические работы по созданию таких вооружений не за горами. Подождем утверждения нового бюджета, где будет четко указано, сколько средств выделяется на эти цели. Не вызывает сомнений, что у США есть реальные возможности для производства ракет, нарушающих ДРСМД. Кстати, в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2019 финансовый год предусмотрены средства для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ракетам, выходящим за рамки ограничений ДРСМД", - заключил посол.