Торговый оборот между Россией и Турцией превысил докризисный уровень в 2018 году

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Торговый оборот между Россией и Турцией в прошлом году превысил докризисный уровень. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

"По предварительным сведениям, двусторонний торговый оборот за [прошлый] год составил примерно $25,4 млрд. Этот показатель действительно уже превосходит так называемый докризисный уровень. Это означает, что по сравнению с прошлым годом мы увеличили товарооборот на 20-25%", - сказал дипломат.

Ерхов также отметил, что "подобный рост был достигнут в достаточно сложных условиях, которые переживают международные торговые отношения в целом".

Касаясь темы торговли в национальных валютах, посол рассказал о наличии хороших перспектив в этой сфере. "По нашим оценкам, сейчас в этом режиме торговли осуществляется до 10% двусторонних торговых операций. Причем это идет даже не сверху, а как бы снизу, от самих хозяйствующих субъектов. Они осуществляют подобного рода операции в рамках своих взаимных расчетов", - отметил посол.

"Работа на этом направлении ведется, но говорить о каких-то конкретных проектах или перспективах было бы пока рано, тем более это будет зависеть от конъюнктуры международной торговли. Тем не менее перспективы у нас в этом отношении есть, и я считаю, неплохие", - подчеркнул Ерхов.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о намерениях довести уровень товарооборота между государствами до отметки в $100 млрд. Эта тема находится на контроле лидеров и постоянно является предметом их обсуждения.

"Доверительный диалог"

По словам Ерхова, Россия и Турция достигли в двусторонних отношениях в прошлом году особого уровня доверительного диалога.

"2018 год был действительно трудным, но в то же время очень интересным, насыщенным и исключительно плодотворным для российско-турецких отношений. Это был год беспрецедентного двустороннего политического диалога, за прошедший год президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели семь личных встреч и 18 телефонных разговоров. Думается, это рекорд", - отметил посол.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, какие двусторонние контакты запланированы на ближайшее время, Ерхов подчеркнул, что Россия и Турция "в двусторонних отношениях достигли такого уровня доверительного товарищеского диалога, что иногда планировать визиты и не надо". "Иногда визиты организовываются просто так за несколько дней, а иногда за несколько часов и на достаточно высоком уровне. Мы в посольстве к такой динамике привыкли, она нас радует и внушает обоснованный оптимизм относительно качества наших контактов в обозримой перспективе", - заявил дипломат.