Кирилл Берман стал министром информационных технологий и связи Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал утвердил и.о. министра информационных технологий и связи региона на посту главы ведомства. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства края.

"Кирилл Берман распоряжением губернатора назначен с сегодняшнего дня на должность министра информационных технологий и связи", - сказали в пресс-службе.

Ранее Берман занимал пост первого заместителя министра - начальника управления мультимедийных и специальных информационных технологий, в последнее время исполнял обязанности главы министерства. До этого и.о. министра был Сергей Федоров, руководивший министерством при предыдущем губернаторе Вячеславе Шпорте.

В составе правительства Хабаровского края идут изменения после вступления в должность Фургала, победившего на выборах главы региона в сентябре 2018 года. Большинство членов правительства уже назначены.