В Госдуме заявили, что телефонные террористы все чаще используют анонимайзеры

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Злоумышленники, распространяющие ложное сообщение о терактах, все чаще используют анонимайзеры и иные технические и программные средства. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В среду состоялось заседание комитета, в ходе которого была заслушана информация представителей Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности РФ. Они были приглашены по инициативе парламентариев после того, как в последние недели участились случаи заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

По словам Пискарева, "правоохранители ознакомили депутатов с информацией о предпринимаемых мерах по противодействию телефонному терроризму в рамках действующего законодательства, а также обсудили пути возможного его совершенствования в дальнейшем".

"Мы убедились, что необходимые следственно-оперативные мероприятия проводятся, предпринимаются действия по установлению виновных лиц совместно со всеми правоохранительными структурами. И комитет продолжает держать данный вопрос на контроле и работать над дальнейшим совершенствованием законодательства, если оно потребуется", - сказал политик.

Он отметил, что представители ведомств подтвердили эффективность принятых Госдумой в 2017 году мер, когда депутаты, с одной стороны, дали возможность оперативно, по запросу правоохранительных органов, блокировать номера, с которых осуществляются звонки с заведомо ложными сообщениями о терактах, с другой - ужесточили уголовную ответственность за такие преступления (до 10 лет лишения свободы). "Тогда волну звонков о ложных взрывных устройствах удалось сбить", - напомнил он.

"Надо сказать, что злоумышленники используют все более современные технические и программные средства, различные анонимайзеры, рассылают электронные письма из анонимных источников и действуют в основном из-за рубежа, что усложняет их поиск и привлечение к ответственности", - констатировал глава комитета. "Вопрос о необходимости совершенствовании законодательства мы продолжим обсуждать с профильными ведомствами", - заключил он.