Володин поручил ускорить подготовку законопроекта о техосмотре ко II чтению

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в четверг дал поручение главе комитета по транспорту и строительству Евгению Москвичеву подготовить обращение к профильным министерствам для ускорения подготовки ко второму чтению законопроекта, направленного на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами при проведении техосмотров автомобилей.

"Чтобы нам его рассмотреть во втором чтении, мы планировали получить заключение министерства экономического развития", - сказал спикер. Однако данное заключение в Госдуму пока не поступило.

"В этой связи также планируем до конца заседания изучить вопрос, предложить либо в форме обращения, либо протокольного поручения принять решение, которые бы ускорило оформление такого заключения министерством экономического развития с тем, чтобы мы могли рассмотреть законопроект во втором чтении", - добавил Володин.

В первом чтении законопроект был принят в декабре прошлого года.

Как сообщил на заседании глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, в нижней палате в четверг пройдет встреча депутатов с представителями профильных министерств, на которой будет обсуждаться законопроект о техосмотре, а также о лицензировании пассажирских перевозок. Об итогах встречи будет доложено на заседании Госдумы.

Законопроект, о котором идет речь, предусматривает, в частности, фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра, "что позволит достоверно установить факт проведения ТО", говорится в пояснительной записке. Кроме того, вводится государственный контроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований к его проведению.