Рябков: позиция России по ситуации в Венесуэле состоит в недопущении цветной революции

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Принципиальная позиция России состоит в том, чтобы не допустить цветной революции в Венесуэле. Об этом в четверг журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Цель нашей линии в том, чтобы не допустить очередной цветной или иной черно-белой [революции в Венесуэле] по американским лекалам", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Мы знаем точно, что правительство [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро не скрывается от диалога. В нашем диалоге с Каракасом эти темы тоже звучат, мы работаем на спокойное и мирное конституционное решение", - подчеркнул замглавы МИД.

Кроме того, по его словам, Россия поддерживает усилия Мексики и Уругвая по урегулированию ситуации, в то время как "продуктивно говорить с США по Венесуэле не представляется возможным".

Ранее Рябков заявил о намерении Москвы подключиться к работе Международной контактной группы (МКГ) по Венесуэле в качестве наблюдателя. Решение о создании МКГ принято в Монтевидео в рамках мексикано-уругвайской инициативы о скорейшем создании условий для общенационального диалога с участием всех политических сил Боливарианской Республики.