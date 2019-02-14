Совбез РФ прогнозирует возможное повторение украинского "майдана" в Молдавии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключает, что в случае победы социалистов на парламентских выборах в Молдавии США и страны ЕС могут организовать кишиневский "майдан" по примеру Украины 2014 года.

"В случае победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

По его словам, "Вашингтон и Брюссель не скрывают, что будут добиваться евроатлантической ориентации правительства и парламента Молдавии". "И это станет возможным в случае победы на предстоящих выборах сторонников этого курса и формирования соответствующей прозападной коалиции", - полагает секретарь Совбеза РФ. Парламентские выборы в Молдавии намечены на 24 февраля.

Патрушев обратил внимание на тот факт, что предвыборные "опросы населения показывают, что в избирательной кампании лидирует партия социалистов президента Игоря Додона, выступающая за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом, и против румынизации независимой Молдавии". "Однако это Запад не устраивает. В связи с этим правые силы при его поддержке пытаются дискредитировать всенародно избранного президента Додона, стремятся навязать мнение о целесообразности отстранения социалистов от избирательной кампании", - констатировал он.

По оценке секретаря Совбеза РФ, "молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу - за или против Запада". "Это привычная политика творцов "цветных революций". Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот", - напомнил Патрушев.

И подчеркнул: "Вместе с тем хотелось бы, чтобы выборы в Молдавии прошли честно и беспристрастно".