Патрушев: США стимулируют раскол в Венесуэле, грубо вмешиваясь в ее внутренние дела

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. США стимулируют раскол в Венесуэле, грубо вмешиваясь во внутренние дела этой страны. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

"США практикуют вмешательство во внутренние дела других стран, реализуя свой лозунг "Америка - прежде всего". Но такие действия всегда приводят к дестабилизации обстановки, к хаосу либо разрушению государств. Мы это видели на Балканах, в Ираке, Ливии, в ряде государств постсоветского пространства, а сегодня мир стал свидетелем того, как Белый дом стимулирует раскол в венесуэльском обществе", - сказал он.

По его словам, "США и их союзники на незаконных основаниях присутствуют в Сирии, грубо вмешались в жизнь Ливии, Ирака, Венесуэлы".

Патрушев добавил, что "в целом мировое сообщество соблюдает нормы международного права, однако отдельные государства ими пренебрегают". Он пояснил, что это проявляется в игнорировании положений Устава ООН и других ключевых международных документов, "вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, вводе воинских контингентов на территорию других стран без обращения или согласия законных властей или санкции Совета Безопасности ООН".