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Политический кризис в Венесуэле

Патрушев: США стимулируют раскол в Венесуэле, грубо вмешиваясь в ее внутренние дела

Секретарь Совбеза РФ также добавил, что "США и их союзники на незаконных основаниях присутствуют в Сирии, грубо вмешались в жизнь Ливии и Ирака"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. США стимулируют раскол в Венесуэле, грубо вмешиваясь во внутренние дела этой страны. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

"США практикуют вмешательство во внутренние дела других стран, реализуя свой лозунг "Америка - прежде всего". Но такие действия всегда приводят к дестабилизации обстановки, к хаосу либо разрушению государств. Мы это видели на Балканах, в Ираке, Ливии, в ряде государств постсоветского пространства, а сегодня мир стал свидетелем того, как Белый дом стимулирует раскол в венесуэльском обществе", - сказал он.

По его словам, "США и их союзники на незаконных основаниях присутствуют в Сирии, грубо вмешались в жизнь Ливии, Ирака, Венесуэлы".

Патрушев добавил, что "в целом мировое сообщество соблюдает нормы международного права, однако отдельные государства ими пренебрегают". Он пояснил, что это проявляется в игнорировании положений Устава ООН и других ключевых международных документов, "вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, вводе воинских контингентов на территорию других стран без обращения или согласия законных властей или санкции Совета Безопасности ООН".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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