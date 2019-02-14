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Выход США и России из ДРСМД
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Патрушев заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД может спровоцировать новую гонку вооружений

Секретарь Совбеза РФ добавил, что односторонний выход США из СВПД "также является опасным примером нарушения международных договоренностей"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может нарушить всю архитектуру международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

"Решение [Вашингтона] о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно привести к серьезным последствиям для всей архитектуры международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений", - заявил он.

Патрушев добавил, что и односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе "также является опасным примером нарушения международных договоренностей".

"И это происходит в то время, когда в самих США углубляются внутриполитические противоречия, которые не позволяют найти единство между разными ветвями власти", - отметил секретарь Совбеза РФ.

При этом он заявил, что Россия намерена и дальше продолжать сотрудничество с партнерами на мировой арене, в том числе и с Вашингтоном - на условиях взаимности и равноправия.

"Намерены и дальше продолжать планомерную работу с нашими партнерами, в том числе в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций, - сказал он. - В том числе и с США на условиях взаимности и равноправия".

Патрушев заверил, что Россия "остается верной принципам международного права, уважения суверенитета и независимости государств, выступает за решение внутриполитических противоречий при помощи законных механизмов и мирным путем, а не навязыванием извне".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияВыход США и России из ДРСМД
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