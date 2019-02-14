Патрушев заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД может спровоцировать новую гонку вооружений

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может нарушить всю архитектуру международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

"Решение [Вашингтона] о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способно привести к серьезным последствиям для всей архитектуры международной безопасности и спровоцировать новую гонку вооружений", - заявил он.

Патрушев добавил, что и односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе "также является опасным примером нарушения международных договоренностей".

"И это происходит в то время, когда в самих США углубляются внутриполитические противоречия, которые не позволяют найти единство между разными ветвями власти", - отметил секретарь Совбеза РФ.

При этом он заявил, что Россия намерена и дальше продолжать сотрудничество с партнерами на мировой арене, в том числе и с Вашингтоном - на условиях взаимности и равноправия.

"Намерены и дальше продолжать планомерную работу с нашими партнерами, в том числе в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других международных организаций, - сказал он. - В том числе и с США на условиях взаимности и равноправия".

Патрушев заверил, что Россия "остается верной принципам международного права, уважения суверенитета и независимости государств, выступает за решение внутриполитических противоречий при помощи законных механизмов и мирным путем, а не навязыванием извне".