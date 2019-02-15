ВЦИОМ: число недовольных работой главы Хакасии возросло

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Доля жителей Хакасии, негативно оценивающих работу главы республики Валентина Коновалова (КПРФ), выросла за месяц, при этом более 40% опрошенных ничего не знают о его деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

Согласно опросу, проведенному 16-20 января, доля тех, кто оценивает работу Коновалова "безусловно хорошо", не изменилась и составляет 6% респондентов. Однако, если 19-23 декабря 15% говорили, что глава региона работает "скорее хорошо", то теперь доля респондентов, согласных с такой оценкой, сократилась до 10%. При этом возросло число тех, кто оценивает работу Коновалова "скорее плохо" (с 3% до 6%) и "безусловно плохо" (с 1% до 9%).

Вместе с тем 41% респондентов заявили, что ничего не знают о работе главы региона, месяц назад доля ответивших так составляла 47%. Затруднились дать оценку 28%. По мнению 39% опрошенных, Коновалов "скорее знает", как управлять республикой, 45% считают иначе, 16% затруднились ответить. При этом 72% респондентов сказали, что Коновалову скорее не хватает опыта, чтобы быть хорошим губернатором, а 11% полагают, что опыта достаточно.

На вопрос о том, нужен ли Хакасии новый руководитель, 30% ответили положительно, а 47% предпочли бы, чтобы на этой должности остался Коновалов. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, проголосовать за Коновалова готовы были бы 46%, против выступили бы 38%.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров напомнил, что выборы главы Хакасии осенью прошлого года затянулись и были непростыми. "Долгая и сложная история с выборами была в Хакасии, и, конечно, люди не хотят ее повторения в ближайшее время, если не произойдет чего-то чрезвычайного", - пояснил он ТАСС. Федоров отметил, что Коновалов недавно управляет регионом и "может ссылаться на тяжелое наследие своего предшественника, тем более, что все жители убеждены, что оно действительно очень тяжелое". Поэтому, несмотря на ряд скандалов и сложную ситуацию в республике, Коновалов "пока сохраняет мандат доверия", заключил глава ВЦИОМ.

Коновалов стал главой Хакасии осенью 2018 года по итогам второго тура выборов, в котором он принимал участие один, так как остальные кандидаты отказались. Опрос ВЦИОМ был проведен по заказу Хакасского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития с 16 по 20 января среди 1200 совершеннолетних жителей Хакасии. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.