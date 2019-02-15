Лавров проводит встречу со Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент ТАСС.

Во встрече также участвуют заместители главы МИД РФ Александр Грушко и Сергей Рябков.

Беседа проходит за закрытыми дверями без участия прессы.

Ранее Столтенберг заявлял, что намерен обсудить с Лавровым в Мюнхене возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.