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Лавров проводит встречу со Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Ранее генсек НАТО заявлял, что намерен обсудить с главой МИД РФ в Мюнхене возможность сохранения ДРСМД

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент ТАСС.

Во встрече также участвуют заместители главы МИД РФ Александр Грушко и Сергей Рябков.

Беседа проходит за закрытыми дверями без участия прессы.

Ранее Столтенберг заявлял, что намерен обсудить с Лавровым в Мюнхене возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияСтолтенберг, ЙенсВыход США и России из ДРСМДМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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