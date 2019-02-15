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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров обсудил с эмиссаром ООН по Ливии пути налаживания внутриливийского диалога

Встреча состоялась на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности

ТАСС, 15 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе обсудили в пятницу пути достижения инклюзивного внутриливийского диалога.

Встреча прошла на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями по ситуации в Ливии акцентирована необходимость консолидации международных усилий для сопровождения инклюзивного диалога с участием всех политических сил, племенных групп и регионов страны в интересах формирования эффективной системы государственной власти через проведение всеобщих выборов", - отметили в МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЛивияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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