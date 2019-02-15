Лавров обсудил с представителем иракских курдов Сирию и борьбу с терроризмом

ТАСС, 15 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой Совета безопасности Курдского автономного района Ирака Масруром Барзани обсудил в пятницу ситуацию в Сирии и противодействие международному терроризму. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась на полях 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирин, в том числе в контексте совместного противодействия международному терроризму", - информировали в министерстве.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего продвижения экономического сотрудничества с акцентом на топливно-энергетический сектор.