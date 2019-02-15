{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров обсудил с представителем иракских курдов Сирию и борьбу с терроризмом

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего продвижения экономического сотрудничества с акцентом на топливно-энергетический сектор

ТАСС, 15 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой Совета безопасности Курдского автономного района Ирака Масруром Барзани обсудил в пятницу ситуацию в Сирии и противодействие международному терроризму. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась на полях 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирин, в том числе в контексте совместного противодействия международному терроризму", - информировали в министерстве.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего продвижения экономического сотрудничества с акцентом на топливно-энергетический сектор.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Лавров обсудил с главой МИД Нидерландов выход США из ДРСМД
В российском дипведомстве сообщили, что министры также обсудили положение на Украине и некоторые аспекты двусторонних отношений
Читать полностью