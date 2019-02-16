Лавров обсудил с кандидатом на пост главы Еврокомиссии отношения Москвы и Брюсселя

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с единым кандидатом на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной в Европарламенте консервативной Европейской народной партии Манфредом Вебером.

"В ходе беседы обсуждалось нынешнее состояние отношений Россия - ЕС, в том числе перспективы восстановления межпарламентских контактов", - информировали в министерстве.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.