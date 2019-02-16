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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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Главы МИД РФ и Армении обсудили нагорнокарабахское урегулирование и двустороннюю повестку

Встреча проходила в закрытом режиме

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили вопросы двусторонних отношений и урегулирование в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по перспективам нагорнокарабахского урегулирования. Подчеркнута важность усилий сопредседателей Минской группы [ОБСЕ] (Россия, США, Франция), - отметили в министерстве. - В присущей российско-армянским отношениям дружественной атмосфере был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня".

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 15-17 февраля. Как ожидается, сегодня на ней выступит глава российской делегации Сергей Лавров.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что беседа проходила в закрытом формате без участия прессы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Источник: релиз Лондона о контактах с замглавы МИД РФ не отвечает тональности встречи
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