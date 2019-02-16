Лавров обсудил с тоголезским коллегой координацию позиций на международной арене

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам диаспоры Робер Дюссей обсудили в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности перспективы взаимной координации позиций в ООН и на других международных площадках. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, - отметили в дипведомстве. - Подтвержден обоюдный настрой на продолжение конструктивного внешнеполитического взаимодействия, дальнейшую координацию позиций Москвы и Ломе в ООН и других международных форумах".

В министерстве также подчеркнули, что стороны констатировали "созвучность подходов двух государств по вопросам формирования справедливого миропорядка при центральной координирующей роли ООН, обеспечения верховенства международного права, глобальной и региональной безопасности, устойчивого развития и равноправного межгосударственного сотрудничества".