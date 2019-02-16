Лавров: диалог РФ и Запада имел шансы на успех, но выбор сделан в пользу натоцентричности

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Запада имели все шансы на успех, но выбор был сделан в пользу натоцентричности. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"После окончания холодной войны эти благородные замыслы [развития отношений с Россией] имели все шансы на успешную реализацию. Но, к сожалению, так и остались благими намерениями, - отметил министр. - Выбор был сделан в пользу "натоцентричности" и логики "ведущий - ведомый".

"Нелегитимные бомбардировки Югославии, ее расчленение и одностороннее признание независимости Косова, впервые после Второй мировой войны изменившие государственные границы на континенте, поддержка вооруженного путча в Киеве, расширение НАТО и размещение ПРО США в Европе, отказ Евросоюза принять уже согласованное Москвой и Брюсселем решение о взаимном отказе от визового режима, дискриминация российских депутатов в ПАСЕ, - перечислил он. - Все это звенья одной цепи".

При этом, обратил внимание Лавров, между РФ и ЕС существовали дорожные карты по формированию четырех общих пространств, все они сейчас практически забыты. "То же самое можно сказать и про обязательство не укреплять свою безопасность за счет других, которое было одобрено на высшем уровне в документах ОБСЕ и Совета Россия - НАТО и теперь грубо попирается", - сказал он.