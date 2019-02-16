Лавров: Россия открыта к переговорам по продлению Договора о СНВ

Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров: диалог РФ и Запада имел шансы на успех, но выбор сделан в пользу натоцентричности

Между Россией и Евросоюзом существовали дорожные карты по формированию четырех общих пространств, однако все они практически забыты, отметил глава российского внешнеполитического ведомства

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