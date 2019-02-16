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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров: Россия открыта к переговорам по продлению Договора о СНВ

Россия открыта к переговорам по продлению Договора о СНВ - Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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Между Россией и Евросоюзом существовали дорожные карты по формированию четырех общих пространств, однако все они практически забыты, отметил глава российского внешнеполитического ведомства
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