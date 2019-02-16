Лавров: введение Приштиной пошлин на товары из Сербии было согласовано с США и ЕС

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Введение самопровозглашенной республикой Косово стопроцентных пошлин на сербские товары было согласовано с США и Евросоюзом, чтобы Белград согласился на независимость края. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"В формальном ключе и США, и ЕС это критиковали, однако я не сомневаюсь, что данные действия были согласованы с теми, кто хотел ускорить официальное согласие Белграда на независимость Косова, - сказал он. - Я думаю, что эта игра задумывалась именно таким образом".

21 ноября Косово ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Позднее правительство Косова приняло решение расширить такие пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства.