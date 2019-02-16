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МИД РФ назвал условия для совместной работы с Великобританией

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов подчеркнул также безальтернативность нормализации взаимодействия сторон через равноправный диалог

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в субботу на встрече с замглавы МИД Великобритании Аланом Данканом на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил готовность Москвы к диалогу с Лондоном при корректировке недружественной политики на российском направлении. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Собеседники обсудили сложившуюся ситуацию в российско-британских отношениях и возможности решения накопившихся в них проблем, - информировали в министерстве. - С российской стороны подчеркнута безальтернативность нормализации взаимодействия через взаимоуважительный и равноправный диалог".

"Выражена готовность к такой совместной работе в случае корректировки руководством Великобритании недружественной политики на российском направлении", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее в Форин-офисе сообщили, что на встрече с Титовым Данкан подчеркнул, что у Лондона и Москвы есть глубокие разногласия и что российскому государству требуется выбрать иной путь и вести себя как ответственный международный партнер, прежде чем будет возможно изменение в нынешних отношениях с Россией. В свою очередь российский дипломатический источник заявил ТАСС, что данное сообщение британского внешнеполитического ведомства не соответствует тональности прошедшей встречи.

Теги
ВеликобританияРоссияТитов, Владимир Геннадиевич
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