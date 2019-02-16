Путин обратил внимание Макрона на антироссийские действия киевских властей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание французского коллеги Эмманюэля Макрона на активизацию антироссийских действий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, информируя о телефонном разговоре лидеров двух стран.

"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлек внимание Эмманюэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей. Подчеркнуто, что действия украинской стороны, включая решения не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ", - отмечается в сообщении.