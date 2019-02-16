Лавров считает дискриминацией невыдачу шенгенских виз крымчанам и обсудил это с Могерини

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Отказ Евросоюза от выдачи шенгенских виз жителям Крыма является дискриминацией. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Еще один конкретный аспект, который сейчас приходит на ум - это визовая дискриминация граждан России, живущих в Крыму, поскольку на них не распространяется возможность получения шенгенских виз, - отметил Лавров. - Я вчера встречался и говорил об этом с Федерикой Могерини и с другими представителями Европейского Союза".

"Это чистая дискриминация по политическим мотивам, наказание за свободное волеизъявление, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - И возразить нашим коллегам на это утверждение нечего, они опускают глаза и уходят от разговора".

