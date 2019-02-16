{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
Обновлено 

Лавров считает дискриминацией невыдачу шенгенских виз крымчанам и обсудил это с Могерини

Наказание за свободное волеизъявление является чистой дискриминацией по политическим мотивам, отметил глава МИД России

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Отказ Евросоюза от выдачи шенгенских виз жителям Крыма является дискриминацией. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Еще один конкретный аспект, который сейчас приходит на ум - это визовая дискриминация граждан России, живущих в Крыму, поскольку на них не распространяется возможность получения шенгенских виз, - отметил Лавров. - Я вчера встречался и говорил об этом с Федерикой Могерини и с другими представителями Европейского Союза".

"Это чистая дискриминация по политическим мотивам, наказание за свободное волеизъявление, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - И возразить нашим коллегам на это утверждение нечего, они опускают глаза и уходят от разговора".
 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМогерини, ФедерикаМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Лавров: бороться с боевиками на границе Сирии и Турции нужно по договору Дамаска и Анкары
Глава МИД РФ также отметил необходимость ориентироваться на те договоренности по Сирии, которые разрабатываются в рамках астанинского формата.
Читать полностью