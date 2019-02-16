Лавров: бороться с боевиками на границе Сирии и Турции нужно по договору Дамаска и Анкары

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран считают, что борьба с терроризмом на сирийско-турецкой границе должна проходить в соответствии с существующими договоренностями между Дамаском и Анкарой. Об этом в субботу на пресс-конференции по итогам участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"На встрече в Сочи ["астанинской тройки" 14 февраля] обсуждалась тема безопасности на восточном берегу Евфрата, на границе Турции с Сирией. Все президенты согласились с тем, что между Сирией и Турцией есть Аданское соглашение, в соответствии с которым установлены и продолжают юридически действовать принципы сотрудничества между Турцией и Сирией в обеспечении безопасности на совместной границе, в том числе совместные действия против террористических угроз", - сказал он.

Комментируя заявления американского сенатора Линдси Грэма о том, что президент США Дональд Трамп собирается создавать буферную зону на севере Сирии с помощью европейских союзников, Лавров подчеркнул, что надо ориентироваться на те договоренности по Сирии, которые разрабатываются в рамках астанинского формата.

"Президент Трамп объявил, что они уходят из Сирии, потом его сотрудники заявили, что это не совсем так: то ли выходят, то ли выходят не совсем, то ли их там заменят некие ЧВК, то ли французы и британцы", указал глава МИД РФ.

"Различные планы стран, которые нелегитимно находятся на сирийской территории, тем более планы вовлекать туда еще больше нелегитимных игроков, мне кажется, делу не помогают, - заключил министр.