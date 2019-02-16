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Кризис в Сирии

Боевики в Сирии за сутки вели обстрелы в двух провинциях и городе Алеппо

На 15 февраля в места прежнего проживания возвратились более 222 тыс. человек, отметил также руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации в течение минувших суток несколько раз обстреливали сирийские провинции Хама и Алеппо, а также окраины города Алеппо. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирийской Арабской Республике. Так, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кибрия и Телль-Сальхаб провинции Хама, Хара провинции Алеппо, а также западной окраины города Алеппо", - сказал он.

Соломатин проинформировал, что по состоянию на 15 февраля в места прежнего проживания возвратились 222 106 человек. В рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, к настоящему моменту амнистированы 53861 человек.

Генерал также сказал, что за прошедшие сутки представителями Центра по примирению гуманитарных акций не проводилось.

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