Вершинин назвал диалог курдов и Дамаска лучшим путем решить кризис на северо-востоке Сирии

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Диалог между сирийским правительством и курдами стал бы лучшим вариантом решения сложной ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на проходящей на полях Мюнхенской конференции по безопасности дискуссии по урегулированию в Сирии.

"Назывались различные опции того, что можно сделать после того как или в случае того как США уйдут из Сирии, если не будет иностранных войск, о которых здесь тоже говорилось, скажем, на северо-востоке Сирии. Нам кажется, что, наверное, лучшим вариантом было бы решение этих проблем через диалог курдов и Дамаска", - сказал он.

"Конечно, мы знаем о тех проблемах, которые существуют в отношениях между Дамаском и курдами. Мы такой диалог поддерживали бы, это тот путь, по которому следует идти", - добавил высокопоставленный дипломат.

Ситуация в Идлибе

Говоря о ситуации в Идлибе, Вершинин подчеркнул, что принципиальная позиция России заключается в том, что компромисс с террористами невозможен, они должны быть уничтожены.

По словам дипломата, 90% территории Идлиба контролируется "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ террористическая группировка). "Идлиб - серьезная проблема, это, пожалуй, максимальная концентрация террористов в регионе, а, может быть, и за его пределами, - сказал он. - Наша принципиальная позиция - нет компромиссам с террористами, они должны быть уничтожены".

Вершинин подчеркнул, что это должно быть сделано таким образом, чтобы "не пострадало мирное население, не было ущерба для тех озабоченностей безопасности, которые высказывала турецкая сторона". "Можно ли это сделать? Можно", - заключил он.

Президенты России и Турции 17 сентября прошлого года договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако затем Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.