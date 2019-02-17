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Вершинин: санкции против Сирии мешают обеспечивать граждан страны едой и лекарствами

По словам замглавы МИД России, рестрикции "сильно бьют по сирийцам"

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Санкции в отношении властей Сирии мешают развитию здравоохранения в стране и обеспечению сирийцев питанием. Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД России Сергей Вершинин, выступая в рамках дискуссии по урегулированию в САР на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Санкции сильно бьют по сирийцам, причем по простым сирийцам. Санкции, которые направлены якобы против режима, на самом деле не дают развиваться здравоохранению, обеспечивать людей электроэнергией, простым питанием. Если речь идет о гуманитарном содействии Сирии, то политизации этого содействия быть не должно".

Теги
СирияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей ВасильевичМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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