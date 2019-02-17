Кириенко: встреча Путина с общественностью перед президиумами Госсовета станет регулярной

"Что очень важно, [президент] объявил, что так будет всегда, что перед каждым президиумом госсовета будет отдельная встреча с общественностью", - сказал Кириенко.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Встречи президента РФ Владимира Путина с общественностью будут проходить перед каждым заседанием президиума Госсовета. Об этом в интервью программе " Москва. Кремль. Путин " заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в воскресенье.

1 февраля 2019 года начали работу 16 рабочих групп Государственного совета по ключевым вопросам социально-экономического развития, в том числе по вопросам реализации национальных проектов, руководителями которых назначены губернаторы регионов РФ, напомнил Кириенко. В рамках своей деятельности в рабочих группах руководители регионов смогут "на равных разговаривать и с министрами, и с вице-премьерами", чтобы совместно выработать решение, добавил он.

"Работа такой рабочей группы начинается за месяц, за два до президиума Госсовета, с представителями всех ведомств, с представителями всех регионов. Задача - не просто озвучить готовые решения, не просто поговорить, задача - найти решения там, где они неочевидны, причем найти такие решения, которые будут работать в каждом конкретном регионе", - подытожил Кириенко.

Президент России Владимир Путин 12 февраля объявил, что начинает серию совещаний с общественностью по реализации нацпроектов. Об этом он сказал на первой такой встрече, которая прошла в Казани перед заседанием президиума Госсовета, посвященным нацпроекту "Жилье и городская среда".