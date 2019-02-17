Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации в течение минувших суток несколько раз обстреливали сирийские провинции Алеппо, Латакия и Хама. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирийской Арабской Республике. Так, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Хадур-мар-Элия, Кибрия, Скальбия и Махарда провинции Хама, Захабия и Хара провинции Алеппо, а также Туфахия провинции Латакия", - сказал он.

По словам Соломатина, по состоянию на 16 февраля в места прежнего проживания вернулись 222 тыс. 144 человека. В рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, к настоящему моменту амнистированы 53 тыс. 880 человек.

Как информировал генерал Соломатин, представители Центра по примирению за прошедшие сутки провели три гуманитарных акции в провинциях Дейр-эз-Зор, Дераа и Хама, жителям передано по 500 продовольственных наборов.