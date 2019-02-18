Богданов заявил, что визит лидера ХАМАС в Россию пока отложили

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Визит главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Россию отложен на неопределенный срок. Об этом в понедельник заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Сейчас этот вопрос не стоит, потому что мы стремились обеспечить площадку [межпалестинскому диалогу] в Москве, чтобы палестинские политические силы поговорили и пообщались между собой, пришли к консенсусу о принципиальных основах палестинской проблемы", - сказал он.

"Даты нет. Встреча отложена", - добавил Богданов.

Высокопоставленный дипломат также не исключил визиты в РФ глав других палестинских организаций, таких как ФАТХ. "Такие просьбы и обращения поступают, и диалог со всеми палестинскими организациями продолжится", - указал он.

11-13 февраля в Москве прошла межпалестинская встреча с участием 12 основных политических партий и движений.

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