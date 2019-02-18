Песков заявил, что подготовка к посланию президента перешла в заключительную стадию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готовится к оглашению послания Федеральному собранию, намеченному на 20 февраля.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина в понедельник намечены "внутренние встречи, главным образом сконцентрированные на работе над посланием президента Федеральному собранию, которое состоится в полдень 20 февраля". "Президент готовится к посланию, подготовка уже перешла в заключительную стадию", - констатировал представитель Кремля.

Песков уточнил, что публичной будет встреча Путина с руководителем "Ростелекома" Михаилом Осеевским. "Компания в своей области системообразующая, кроме того, играющая очень большую роль и в ходе реализации целого ряда национальных проектов, поэтому президент держит руку на пульсе", - отметил пресс-секретарь.