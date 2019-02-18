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Лавров: взаимная отмена виз будет способствовать активизации сотрудничества РФ и Омана

Глава МИД РФ напомнил, что с октября 2018 года установлено прямое авиасообщение между Москвой и Маскатом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Установление безвизового режима для граждан России и Омана будет способствовать наращиванию двусторонних деловых связей и туристических обменов. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с оманским коллегой Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

"С октября 2018 года установлено прямое авиасообщение между Москвой и Маскатом, - отметил он. - Это способствует расширению деловых и туристических обменов, как и инициативные шаги оманской стороны по упрощению визовых требований в отношении российских граждан. Мы напомнили о нашем предложении подписать межправительственное соглашение об отмене виз для наших граждан на постоянной основе".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что в ходе переговоров стороны "приветствовали позитивную динамику взаимной торговли". "Ее объем за прошлый год увеличился более чем на 60%, хотя, конечно, в абсолютных цифрах предстоит еще немало сделать, - продолжил он. - Мы договорились стараться двигаться по таким направлениям, как инвестиции, энергетика, информационные технологии, горнорудная промышленность, сельское хозяйство".

"Мы выразили заинтересованность в активизации межпарламентского сотрудничества и отметили, что важным шагом на этом пути призван стать запланированный на этот год визит в Москву председателя Государственного совета Омана по приглашению председателя Совета Федерации", - добавил Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичОманРоссия
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