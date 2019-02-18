"Единая Россия" открыла онлайн-приемную председателя партии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" запустила онлайн-приемную председателя партии, премьер-министра России Дмитрия Медведева для работы с обращениями граждан. Об этом сообщила в понедельник глава комиссии президиума генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"Наша главная цель - помощь людям, эффективное решение проблем, с которыми они обращаются", - сказала сенатор, слова которой приводит пресс-служба единороссов. По ее словам, "онлайн-приемная станет новым каналом быстрой обратной связи", который поможет партии повысить эффективность работы.

Для работы с новым сервисом (его адрес - https://wp.er.ru) нужно либо зайти по прямой ссылке, либо через баннер на главной странице сайта партии. После регистрации у человека появится личный кабинет, в котором он сможет обратиться по интересующему его вопросу. Платформа позволяет прикреплять к обращениям документы и фотографии, пользователь сможет также отслеживать статус своего обращения. Получить ответ можно будет в том виде, который предпочтителен для заявителя (электронном и письменном).

"Мы надеемся, что наш новый сервис даст возможность оперативнее реагировать на обращения граждан", - отметила Карелова, заверив, что онлайн-приемная работает круглосуточно и без выходных. "В любое время, когда это удобно человеку, можно отправить вопрос, обратиться с заявлением, заказать юридическую консультацию", - подчеркнула она.

"Мы старались сделать сервис комфортным и для молодежи, и для пожилых людей. Хотелось бы, чтобы онлайн-приемная стала привычной и активно использовалась", - заключила вице-спикер Совфеда.