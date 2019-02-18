МИД России призвал ОБСЕ дать оценку блокировке аккаунтов RT в Facebook

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ дать оценку блокировке аккаунтов телеканала RT в Facebook. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Полагаем неприемлемой ситуацию, когда администрация Facebook в авторитарной и непрозрачной манере осуществляет блокировку аккаунтов в нарушение общепринятых принципов свободы выражения мнения и равного доступа к информации", - подчеркнули в министерстве.

"Призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, - отмечается в документе. - Хотелось бы также услышать оценку такого "свободного" интернета по-американски со стороны международных правозащитных организаций".