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Глава Минприроды внес кандидатуру на пост руководителя Росводресурсов

При этом Дмитрий Кобылкин не уточнил, о ком идет речь, отметив, что этот человек проработал в министерстве около 12 лет

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Кандидатура на пост руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) внесена в правительство. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"[Была внесена кандидатура] опытного человека, проработавшего около 12 лет в Министерстве природных ресурсов", - сказал он, не уточнив, о ком именно идет речь.

Федеральное агентство водных ресурсов России (Росводресурсы) - федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов. С 2016 года руководителя у агентства нет, обязанности руководителя Росводресурсов временно исполняет Вадим Никаноров.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияНиканоров, Вадим Анатольевич
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