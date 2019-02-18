Глава Минприроды внес кандидатуру на пост руководителя Росводресурсов

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Кандидатура на пост руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) внесена в правительство. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"[Была внесена кандидатура] опытного человека, проработавшего около 12 лет в Министерстве природных ресурсов", - сказал он, не уточнив, о ком именно идет речь.

Федеральное агентство водных ресурсов России (Росводресурсы) - федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов. С 2016 года руководителя у агентства нет, обязанности руководителя Росводресурсов временно исполняет Вадим Никаноров.